Ивано-Франковск прекратил бунт против "карантина выходного дня"

В Ивано-Франковске, где на прошедших выходных проигнорировали ограничения, введенные правительством, решили, что 21 и 22 ноября в городе будет действовать «карантин выходного дня». Об этом мэр Руслан Марцинкив заявил в эфире радио «Западный полюс».

При этом Марцинкив продолжает считать, что «карантин выходного дня» не может разорвать цепочку передачи COVID-19. Поэтому прошлые суббота и воскресенье были объявлены в Ивано-Франковске рабочими днями.

Но несмотря на такое решение, правоохранители все равно штрафовали владельцев заведений, работавших в это время. Это создало еще больше проблем для предпринимателей, ведь они вынуждены были заплатить большые штрафы за нарушения.

По словам Марцинкива, ситуация в городе стабилизируется. В городских больницах находится 520 — 540 больных, а пациентов, у которых незначительные симптомы, госпитализируют в роддом и детскую больницу.

Всего в области с начала пандемии заболело 30091 человек. За последние сутки выявлено 549 новых зараженных.

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