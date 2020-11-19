28.20 / 28.42 33.18 / 33.57
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ивано-Франковск прекратил бунт против "карантина выходного дня"

15:52 19 ноября 2020
Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске, где на прошедших выходных проигнорировали ограничения, введенные правительством, решили, что 21 и 22 ноября в городе будет действовать «карантин выходного дня». Об этом мэр Руслан Марцинкив заявил в эфире радио «Западный полюс».

При этом Марцинкив продолжает считать, что «карантин выходного дня» не может разорвать цепочку передачи COVID-19. Поэтому прошлые суббота и воскресенье были объявлены в Ивано-Франковске рабочими днями.

Но несмотря на такое решение, правоохранители все равно штрафовали владельцев заведений, работавших в это время. Это создало еще больше проблем для предпринимателей, ведь они вынуждены были заплатить большые штрафы за нарушения.

По словам Марцинкива, ситуация в городе стабилизируется. В городских больницах находится 520 — 540 больных, а пациентов, у которых незначительные симптомы, госпитализируют в роддом и детскую больницу.

Всего в области с начала пандемии заболело 30091 человек. За последние сутки выявлено 549 новых зараженных.

110

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пушилин

Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной "указ" Пушилина

полиция

Полиция заявила, что раскрыла скандальное убийство в киевском Голосеево

Игорь Мосийчук

Мосийчук захотел избить Арахамию из-за позы перед Тимошенко

Задержание

Осужденные интернет-мошенники «кинули» киевский банк на 1,4 миллиона прямо из тюрьмы

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер