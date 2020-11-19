Военный эксперт объяснил, почему сегодня заморозка конфликта на Донбассе — лучший вариант для украинской власти

Украинская власть, которая заявляет о необходимости модернизации Минских соглашений и уже озвучила свой план их выполнения, не предлагает никакой другой платформы или путей выхода из «Минска». В такой ситуации замороженный конфликт для Киева является наилучшим вариантом. Об этом в интервью «Телеграфу» заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, целью нового плана украинской власти по Донбассу является получение отрицательного ответа от России для дальнейшего замораживания конфликта.

Жданов отмечает, что Минские соглашения не собирался выполнять ни подписавший их пятый президент Порошенко, ни теперь президент Зеленский. Россия настаивает на «Минске». Но прописанное в договоренностях не воспринимает украинское общество в контексте федерализации страны.

«Реализация „Минских договоренностей“ физически невозможна. В них четко прописан особый статус для ОРДЛО с внесением изменений в Конституцию. Фактически, речь идет о федерализации Украины, что означает возвращение нашей страны в политическую орбиту Кремля. Это абсолютно неприемлемо для Украины», — напомнил Жданов.

Таким образом, озвучивая новый план по Донбассу, Зеленский показывает, что Киев готов к определенным компромиссам. Но, как известно, на это не готова пойти Москва. В итоге конфликт будет заморожен.

Эксперты считают последний план по Донбассу не лучшим вариантом для Украины. Подробно об этом в материале «ФАКТОВ».

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