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Украина

Обойдется без интернета: деньги для самолета Зеленского пустят на борьбу с коронавирусом

18:37 19 ноября 2020
самолет

Самолет президента Зеленского А-319−115, в котором должны были модернизировать связь, останется без интернета. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом, сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины (ГСССЗИ).

После того, как идея потратить огромные деньги на интернет в президентском самолете вызвала гнев у украинцев, ГСССЗИ отказалась модернизировать самолет спутниковой связью.

Установкой интернета должна была заняться компания Etihad Airways Engineering LLC, которая принадлежит правительству ОАЭ.

В ГСССЗИ напомнили, что тендерная процедура началась еще в мае 2019 года, но впоследствии ее отменили. Следующие тендеры были объявлены в июне и августе 2020 года. Они не состоялись из-за подачи для участия в торгах менее двух тендерных предложений.

«Следующее объявление о проведении торгов было осуществлено в сентябре 2020 года. Для реализации закупки были предусмотрены средства в сумме 38,010 млн гривен. Госспецсвязи рассмотрено предложение с наименьшей стоимостью предмета закупки — 32,4 млн гривен», — сообщили в ГСССЗИ.

В ведомстве отметили, что приняли решение отменить закупку спутникового интернета для борта № 1 и обратиться в Кабмин перераспределить эти средства Минздраву на борьбу с Covid-19.

Напомним, идею закупить спутниковый интернет для самолета Зеленского жестко раскритиковали в сети.

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