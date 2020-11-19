У Зеленского с удивлением отреагировали на обыски в Музее Революции достоинства

В четверг, 19 ноября, правоохранители обыскали служебные помещения Музея Революции достоинства — причиной называют подозрения в хищениях. Офис президента Украины прокомментировал эти события в своем Telegram-канале.

Обыски в Музее Революции достоинства произошли накануне годовщины начала Майдана.

«Согласно сообщениям правоохранителей, речь идет о подозрении в отношении должностных лиц Музея в хищении средств. Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все всё увидят. В этом должен быть четкий правовой путь, потому что любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве. Еще раз подчеркнем ключевое: эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых», — говорится в сообщении Офиса президента.

Пресс-служба СБУ проинформировала, что следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта. Утверждается, что подрядчикам выделили 111 млн грн, но оговоренные работы фактически не проводились. Эту информацию подтверждает и Киевская городская прокуратура.

Директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни-Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло сообщил что у него с самого утра проходил обыск.

«Они искали документы, связанные с сооружением мемориала Героев Небесной сотни», — сказал он.

При этом Пошивайло заявил, что все документы, связанные со строительством мемориала, находятся у генподрядчика.

«Я хотел юриста. Говорю: «Ребята, у нас 30-е годы?» А они, полушутя: «Тридцатые-тридцатые» , — сказал он.

В Министерстве культуры отметили серьезность подозрений правоохранителей, но отметили: «Вместе с тем вызывает некоторое недоумение проведение следственных действий в Национальном музее Революции достоинства накануне Дня Достоинства и Свободы, особенно с учетом того, что решение суда о проведении обыска было принято еще 2 ноября 2020 года».

Фото: Музей Революции достоинства

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