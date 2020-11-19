28.20 / 28.43 33.19 / 33.58
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россия блокирует обмен пленными, но "определенный шанс все же есть", — Арестович

20:21 19 ноября 2020
люди

На внеочередном заседании гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, состоявшемся 19 ноября, вопрос нового обмена удерживаемыми лицами не поднимался. Об этом УНН сообщил представитель ТКГ Алексей Арестович, отметив, что россияне не давали поднимать эту тему.

В то же время, по словам Арестовича, есть надежда на то, что очередной обмен состоится до Нового года.

Он напомнил, что на Кремль давят Франция и Германия, которые на прошлой неделе опубликовали соответствующее заявление.

«Я думаю, что определенный шанс все же есть», — отметил Арестович.

Представитель ТКГ считает, что в последний момент Москва даст согласие и представит это как свою «добрую волю». А пока что украинская сторона не получила списки от ОРДЛО на обмен пленными, хотя Киев четырежды передавал свои.

«Но, они не дали ответ на наши списки, и собственные не предоставили. И постоянно говорят, что мы не хотим менять. Российский стиль», — добавил Арестович.

Напомним, последний обмен пленными между Киевом и ОРДЛО состоялся 16 апреля 2020 года — из плена боевиков освободили 20 украинцев.

67

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пушилин

Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной "указ" Пушилина

мужчины

Львовские рестораторы обратились к власти, сняв штаны

Кузины королевы Елизаветы II Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон

Сестер Елизаветы II поместили в приют для умственно отсталых: открылась шокирующая тайна королевской семьи

Ирина Дерюгина

Дерюгина отреагировала на отказ России ехать на ЧЕ в Киев, вспомнив погром во Дворце спорта

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер