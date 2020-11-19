Россия блокирует обмен пленными, но "определенный шанс все же есть", — Арестович

На внеочередном заседании гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, состоявшемся 19 ноября, вопрос нового обмена удерживаемыми лицами не поднимался. Об этом УНН сообщил представитель ТКГ Алексей Арестович, отметив, что россияне не давали поднимать эту тему.



В то же время, по словам Арестовича, есть надежда на то, что очередной обмен состоится до Нового года.



Он напомнил, что на Кремль давят Франция и Германия, которые на прошлой неделе опубликовали соответствующее заявление.

«Я думаю, что определенный шанс все же есть», — отметил Арестович.



Представитель ТКГ считает, что в последний момент Москва даст согласие и представит это как свою «добрую волю». А пока что украинская сторона не получила списки от ОРДЛО на обмен пленными, хотя Киев четырежды передавал свои.

«Но, они не дали ответ на наши списки, и собственные не предоставили. И постоянно говорят, что мы не хотим менять. Российский стиль», — добавил Арестович.

Напомним, последний обмен пленными между Киевом и ОРДЛО состоялся 16 апреля 2020 года — из плена боевиков освободили 20 украинцев.

67

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter