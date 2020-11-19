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Наука и технологии

На смену "Градам" и "Ураганам": в Украине испытали новую реактивную систему залпового огня

21:41 19 ноября 2020
«Буревій»

В Украине прошли испытания новейшей реактивной системы залпового огня «Буревій». Эта система рассматривается как замена устаревшим РСЗО «Ураган», которые находятся на вооружении ВСУ, передает Defense Express.

Огневые испытания новой системы, которая изготавливается на «Шепетовском ремонтном заводе», прошли на одном из военных полигонов.

РСЗО «Буревій» выполнен в калибре 220 мм и может использовать все имеющиеся реактивные снаряды для «Урагана», а также новые, с увеличенной с 35 до 65 км дальностью поражения целей, которые разрабатываются КБ «Южное» в рамках программы «Тайфун-2 «.

Новая реактивная система оснащена цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя. Это позволяет включить «Буревій» в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки, вроде БПЛА в режиме он-лайн передается на средства поражения. Это минимизирует до считанных минут время от обнаружения целей до их уничтожения.

«Буревій» размещен на высокопроходном шасси Т815−7Т3RC1 от чешской Tatra. Оно отличается сверхвысоким уровнем проходимости, максимальной скоростью более 100 км / ч, уровнем экономичности и эргономичности.

Фото defence-ua.com/

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