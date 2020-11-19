Украина технически не готова принять вакцину от коронавируса, которую ей выделят бесплатно

Несмотря на обещание Международной инициативы COVAX выделить Украине различные виды вакцин от COVID-19 на безвозмездной основе, с их доставкой и хранением могут возникнуть определенные проблемы.

Об этом 19 ноября в прямом эфире ток-шоу «Право на владу» заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Национальная техническая группа экспертов уже сегодня оценивает полностью три различные механизмы доставки вакцины и хранения. Почему говорю о трех разных? Потому что две из вакцин, которые, как уже было озвучено, имеют 95% эффективности, требуют температуру для хранения минус 20 °C и минус 70 °C. Украина такую вакцину никогда не получала и не транспортировала. Обычные условия транспортировки у нас — это +2°C, + 8°C», — отметил он.

По словам Виктора Ляшко, Национальная техническая группа экспертов, которая включает ведущих иммунологов, инфекционистов, эпидемиологов, а также людей, которые могут и умеют организовать логистику фармацевтических препаратов, занимается вопросом о том, как в Украину можно поставить и сколько можно принять вакцины при различных условиях ее хранения.

«Да, Украина больше готова пока принять вакцины с температурой хранения + 2 °C, + 8 °C. Но другие механизмы мы также оцениваем», — добавил главный санитарный врач.

О том, как будут распределять полученную вакцину, рассказал во время телеэфира министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

По словам чиновника, в первую очередь прививку от COVID19 смогут получить представители групп риска по здоровью и профессиональному признаку.

«Понятно, что это группы риска. Группа риска, которая по признакам по здоровью — имею в виду сопутствующие заболевания, группа риска по возрасту — это люди старше 65 лет — они имеют тяжелое течение болезни и высокую летальность, группа риска по профессиональному признаку — работники сферы здравоохранения, которые тоже должны быть обеспечены вакциной и должно быть привиты», — уточнил министр.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что до подписание соглашения о поставках вакцин от COVID-19 ожидается до 7 декабря, а их поставка — в первом квартале 2021 года. Охватить вакцинацией стремятся как можно больше населения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на сегодняшний день лучшие результаты в создании эффективной вакцины демонстрируют несколько иностранных компаний. Это американский фармацевтический концерн Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, американская компаний Moderna, шведско-британский фармацевтический концерн AstraZeneca, а также компании Sanofi, Sinovac и Johnson & Johnson. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день проходят клинические испытания 47 вакцин-кандидатов. Из них 10 находятся в решающей третьей фазе тестирования. К получившим лицензии в России вакцинам «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» международные специалисты относятся с большим недоверием.

Фото: pravda.com.ua

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