РФ продолжает поставлять вооружение террористам: на Донбассе замечен новейший российский комплекс

Блокирующая обмен пленными Россия продолжает обновлять вооружение своих бандформирований на востоке Украины: на оккупированной территории Луганской области впервые заметили новейший российский комплекс «Наводчик-2».

Эту российскую технику зафиксировали в 12 километрах от линии разграничения, передает «Inform Napalm».

Сообщается, что первая информация о фиксации наземной станции управления комплекса «Наводчик-2» появилась в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 14 ноября 2020 года. Наблюдатели рассказали, что замеченный 10 ноября якобы комплекс радиоэлектронной борьбы на самом деле оказался пунктом управления беспилотниками «Наводчик-2».

Кроме того, волонтеры «InformNapalm» получили визуальное подтверждение задокументированной СММ ОБСЕ информации. Благодаря полученному снимку, сделанному с БПЛА, удалось подтвердить, что оккупационные силы на Донбассе действительно используют комплекс «Наводчик-2». На фото также зафиксировали размещенные рядом со станцией управления ящики для хранения БПЛА.

Отмечается, что «Наводчик-2» — это комплекс, предназначенный для разведывательных и специальных задач. В состав этого комплекса входят 7 беспилотников типа «Гранат» различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 километров.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявляли, что из-за поставок Россией военной техники террористам число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составило с начала АТО 526 человек, из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек. По состоянию на 17 ноября 2020 года остаются в розыске 69 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению военного \эксперта, сегодня заморозка конфликта на Донбассе — лучший вариант для украинской власти.

Фото: tsargrad.tv

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