Спасут не всех: стало известно, сколько закупят вакцины для украинцев в дополнение к бесплатной

Помимо обещанной Украине в рамках глобального механизма COVAX вакцины государство планирует обеспечить ею за счет бюджетных средств еще 20 млн населения страны.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что пока неизвестно, во сколько украинскому бюджету обойдется приобретение вакцины от коронавируса, ведь производители еще не назвали цены. Сейчас в бюджете на 2021 год заложили на вакцину более 2 млрд гривен, но Минздрав просит предоставить больше.

«Ни один производитель не задекларировал цены. Мы сегодня говорим о том, что 20%, то есть 4 млн доз, это не для 5%, а для 10% населения страна получит безвозмездно. Далее мы будем покупать вакцины для покрытия 20 млн нашего населения», — пояснил он.

Главный санврач добавил, что также пока нет инструкций по вакцинации детей. От этого также будет зависеть то, сколько вакцины необходимо будет купить.

Кроме того, пока что в Минздраве не решили, будут ли вакцинировать тех, кто уже переболел коронавирусом. Этот вопрос сейчас обсуждают на уровне ведущих ученых.

«Мы не знаем, будем ли вакцинировать переболевших. Этот вопрос обсуждается на уровне всех ведущих ученых. Мы не знаем, как долго длится иммунитет у тех, что переболели, и сколько держится иммунитет после прививки, потому что третья клиническая стадия испытания вакцин продолжается», — рассказал Ляшко.

Напомним, 18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. В рамках этого механизма Украина бесплатно получит количество доз вакцины для 4 млн населения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Минздрава Максим Степанов назвал категории украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

Фото: rg.ru

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