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Украина

"Нас там нет": Кравчук объяснил, что должна сделать в первую очередь Украина для достижения мира на Донбассе

5:10 20 ноября 2020
Кравчук Леонид

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, отказавший ранее России в праве диктовать свои условия, считает, что в ближайшее время Верховная Рада должна принять три основных закона для достижения мира на востоке страны.

Об этом он сказал в интервью Громадському.

По словам Кравчука, нельзя говорить о выборах, когда на оккупированной части Донбасса находятся незаконные военные формирования, наемники, люди, которые пришли туда воевать и зарабатывать деньги на войне.

«Там не действуют украинские законы, нет украинских партии, СМИ. Там украинского сейчас нет ничего. И там нет условий для проведения выборов», — уверен первый президент.

И даже если бы все происходило так, как хотят Россия и ОРДЛО — сначала выборы, а затем граница, то сразу же возникнет вопрос о том, кто обеспечит безопасность на Донбассе.

«Россия говорит, что это украинская территория. И это правда — это украинская территория, временно оккупированная. Значит, наблюдатели обращаются к украинской власти: вы можете обеспечить мир и спокойствие людей, которые будут наблюдать? Ну как мы можем сказать „можем“, когда нас там нет?», — отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Поэтому на первом этапе нужно доказать противоположной стороне, что такая постанова вопроса нереальна, и нужно подготовить условия для выборов.

«Мы сначала подготовим условия — это первое и самое необходимое, а потом будем говорить о выборах. Верховная Рада в ближайшее время должна принять три, по нашему мнению, основных закона — о демилитаризации этих районов, об амнистии и о выборах. Их обязательно надо принять, чтобы начинать это важное движение вперед», — считает Кравчук.

Что касается амнистии, он отметил, что вопрос об амнистии поднимается не впервые — его надо еще раз глубоко изучить, учесть предложения и тех людей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях, «чтобы не было случайностей».

«Нельзя принять закон и амнистировать всех без разбора, как и нельзя всех подряд наказать. Не могут быть амнистированы военные преступники или те, кто насиловал, мучил людей и пр. Но это надо сделать, во-первых, на основе закона, и, во-вторых, с учетом ситуации и мнения тех людей, которые там живут. Я убежден, что эти люди лучше знают, кто что делал и почему делал в тех непростых условиях», — полагает Кравчук.

Напомним, что 5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; увеличение количества миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек). И только в случае выполнения первых четырех условий станут возможными подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что у Кравчука озвучили сроки нового обмена пленными с РФ.

Фото: Укринформ

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