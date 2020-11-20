У Украины новый антирекорд — 14 575 заболевших ковидом за сутки

За минувшие сутки в Украине зарегистрирован новый антирекорд инфицированных коронавирусом — 14575 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Днем ранее количество заболевших за сутки составляло 13357 случаев.

В частности, 19 ноября заболели 549 детей и 613 медработников.

В больницы госпитализовано 1728 человек, летальних случаев 229, выздоровело 7845 человек.

За сутки медики провели 70 752 тестирования, в том числе методом ПЦР — 45957, методом ИФА — 24795.

Наибольшее количество подтвержденных новых случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболело COVID-19 598 085 человек, выздоровело 274 324 человека, умерло 10598.

340

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter