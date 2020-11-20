28.23 / 28.50 33.20 / 33.68
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Украины новый антирекорд — 14 575 заболевших ковидом за сутки

8:30 20 ноября 2020
врач и больной

За минувшие сутки в Украине зарегистрирован новый антирекорд инфицированных коронавирусом — 14575 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Днем ранее количество заболевших за сутки составляло 13357 случаев.

В частности, 19 ноября заболели 549 детей и 613 медработников.

В больницы госпитализовано 1728 человек, летальних случаев 229, выздоровело 7845 человек.

За сутки медики провели 70 752 тестирования, в том числе методом ПЦР — 45957, методом ИФА — 24795.

Наибольшее количество подтвержденных новых случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболело COVID-19 598 085 человек, выздоровело 274 324 человека, умерло 10598.

340

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пушилин

Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной "указ" Пушилина

Ефремов Михаил

Свобода все ближе: Ефремов сделал важный шаг к получению условного срока

Хэлли Берри

Кинозвезда Хэлли Берри заявила, что впервые испытала оргазм в 11 лет

флаг и герб

«И да, это внесение изменений в "проект Украина", если кто не понял»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер