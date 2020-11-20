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Украина

Умер знаменитый советский педагог Виктор Шаталов

9:10 20 ноября 2020
Виктор Шаталов

В Донецке умер известный педагог, автор уникальных методик обучения Виктор Федорович Шаталов. Ему шел 94-й год. О смерти Шаталова в Facebook сообщил писатель Владислав Русанов.

Виктор Шаталов родился в Сталино (нынешний Донецк) в 1927 году. Воевал. Окончил Сталинский пединститут, сейчас это Донецкий национальный университет.

Работал в школе преподавателем математики и директором. Он предложил новую методику обучения детей, которая в корне меняла систему отношений «учитель — ученик». Шаталов разработал систему обучения с использованием опорных сигналов — взаимосвязанных ключевых слов, условных знаков, рисунков и формул с кратким выводом.

После того, как о методе Шаталова появилась статья в газете «Комсомольская правда», к донецкому учителю пришла известность.

Благодаря авторской системе Шаталова учителя могли работать с детьми независимо от их природных способностей. Обучение таким предметам как математика, физика, химия, астрономия проходило успешно и быстро.

Педагог отказался от традиционных домашних заданий. Вместо этого ученики получали обширные «предложения» с учетом индивидуальных особенностей. К окончанию курса обучения задания приближались к конкурсным и олимпиадным. Экзамены у Шаталова заменялись работами по «листам группового контроля». Широко применялись и игровые формы учебных занятий.

Многие наработки Шаталова используются и сейчас не только школьными учителями, но и педагогами вузов.

В 1987 году Шаталов стал заведующим лабораторией проблем интенсификации учебно-воспитательного процесса в НИИ содержания и методов обучения Академии педагогических наук СССР в Донецке. Работал доцентом Института последипломного образования в Донецке. Профессор Донецкого института социального образования, где читал курс педагогического мастерства для студентов.

Имеет более шестидесяти опубликованных книг.

Виктор Шаталов — заслуженный учитель Украинской ССР, народный учитель СССР. Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом «Знак Почета», орденом «За мужество» III степени, медалями СССР и Украинской ССР.

Напомним, 17 ноября умер еще один известный украинец — театральный режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк.

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