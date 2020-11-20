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Украина

Историю с жертвой больного ковидом отца ради кислорода для сына опровергли

11:41 20 ноября 2020
медицинский кислород

История о том, что в белоцерковской больнице № 3 отец отдал сыну кислород, а сам умер от коронавируса, не соответствует действительности. Об этом во время брифинга 20 ноября сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

«Несколько дней назад было сообщение одной из волонтеров в социальной сети, что будто бы в 3-й городской больнице Белой Церкви находились отец и сын, больные коронавирусом. И отец из-за того, что нет кислорода, отдал свой кислород сыну, а сам умер. Были тысячи перепостов. Тысячи, наверное, сообщений в СМИ, что такая ужасная история произошла в Белой Церкви. Конечно, мы отреагировали как Министерство здравоохранения. Начали сразу проверять. Потому что, по моему мнению, это на сегодняшний день в Украине невозможно», — сказал Степанов.

Информацию также опровергла главный врач больницы Татьяна Дидык, сообщает «Громадське».

По ее словам, в медучреждении достаточно кислорода.

Степанов в свою очередь, отметил, что в Украине есть проблемы с кислородом. Но если в начале пандемии койко-мест с ним было 3,5 тысячи, то по по состоянию на 20 ноября таких кроватей уже 24 575.

Напомним, ранее волонтер Дана Яровая написала в соцсети что мужчина отдал свой кислород сыну и умер от коронавируса, потому что в белоцерковской больнице кислород подавали всего на 15 мин каждому пациенту в день.

Ранее предприниматель и блогер Алексей Давиденко возмущался тем, что за 8 месяцев пандемии власти Украины не обеспечили больницы необходимым количеством медицинского кислорода и не попытались модернизировать существующую систему его доставки.

Фото 360tv.ru/

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