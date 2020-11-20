В "Слуге народа" назвали порог для ввода локдауна

В Украине с каждым днем растет количество заболевших коронавирусом. Если за 18 ноября зафиксировали 13357 новых больных, то 19 ноября COVID-19 заразились уже 14 575 человек.

Остановить рост инфекции не может введенный Кабмином «карантин выходного дня», который, к слову, игнорирует местная власть.

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что полный локдаун власть намерена ввести, если за сутки заболеет коронавирусом 20 тысяч человек.

«Мы стремительно приближаемся к введению локдауна, который нам всем грозит при условии +20 000 новых заболевших за сутки», — написал Тищенко в Facebook.

Вместе с тем, журналист Виктор Шлинчак напомнил, что раньше Зеленский обещал ввести жесткий карантин при количестве заболевших за сутки 15 тысяч человек.

По поводу «карантина выходного дня» существует масса разных мнений. Многие считают, что такой подход не разорвет цепь передачи инфекции, на что рассчитывают в Минздраве. Министр Степанов раньше настаивал на введении жестких ограничений, но позже признал, что полный локдаун не выдержит украинская экономика.

«ФАКТЫ» публиковали видео, в котором рестораторы Львова призвали власть ввести полный локдаун сейчас сроком на три недели и жестко контролировать соблюдение ограничений. Они заявили, что первыми готовы закрыться, но власть должна сделать так, чтобы люди понимали ее стратегию и могли планировать свою работу.

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