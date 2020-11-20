Бережная пожелала смертной казни Гримчаку

Юрист Елена Бережная, директор института правовой политики и социальной защиты, в эфире 4 канала, обсуждая ситуацию на Донбассе и обмен пленными, вступила в перепалку с бывшим заместителем министра временно оккупированных территорий Юрием Гримчаком.

Она назвала Гримчака пособником пятого президента Порошенко и обвинила в гибели украинцев в зоне ООС.

После предложения замминистра поменять Киев на одну из его квартир в Донецке, Бережная сказала, что хотела бы видеть Гримчака повешенным на улице Артема, центральной улице оккупированного Донецка.

«Я вам посоветую, чтобы вас на улице Артема, самой известной там, самой широкой, как полицаев вешали, и вас там в первую очередь повесить», — сказала женщина, обвинив Гримчака в неонацистской идеологии.

Бывший госчиновник зааплодировал на этот спич и сказал, что все это уже слышал от представителей «русского мира».

На видео с 1.43.25 до 1.44.00

После этого в эфир включился житель Луганска и возмутился словами Бережной.

В Facebook Гримчак написал, что предложение его повесить прозвучало после того, как он высказался против утверждения Бережной, что «в Украине идет гражданская война и российских войск в Донецке нет».

«Я ответил, что понимаю основную мысль скрепного мира: повесить всех, кто осмелится иметь свое мнение», — уточнил Гримчак.

Напомним, после вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу представитель Украины Алексей Арестович заявил, что Россия блокирует рассмотрение вопросам обмена пленными. Но шанс на то, что очередной обмен состоится до Нового года, все же есть.

216

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter