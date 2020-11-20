Российская вакцина от коронавируса спровоцировала конфликт между Гордоном и Куликовым

Критические заявления журналиста Дмитрия Гордона о российской вакцине от COVID-19 вызвали язвительное замечание со стороны бывшего нардепа Кирилла Куликова — он опубликовал пост в своем Facebook.

«Журналист на буку „Г“ обвинил Медведчука в продвижении российской вакцины и заявил, что „Спутник V“ убивает людей! Я, как публичное лицо, в отношении которого существует жёсткий запрет на выступления на каналах Медведчука, хочу искренне поддержать старика Бацмана и заявить: лучшее лечение от COVID — пирамидка Ю Шинсе», — написал Куликов.

В комментариях к посту развернулась жаркая полемика. В своем Instagram ответил Куликову и сам Гордон: «Пятая колонна Кремля в лице выпускника Московского Военного института — базового ВУЗа ГРУ Генштаба ВС России — возмущается. Когда они уже закроют свои рты?«

Напомним, о российский вакцине от коронавируса резко высказались в Израиле.

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