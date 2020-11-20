Украина начала штрафовать иностранцев за нарушение ПДД

Система автоматической автофиксации нарушений Правил дорожного движения начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Проект реализован в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.

В Нацполиции рассказали, как работает система.

Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из базы данных Госпогранслужбы.

Пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.

Если водитель-иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину.

Если гражданин Украины владелец авто на иностранных номерах откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Госисполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

Первыми нарушителями, зафиксированными системой, стали граждане Беларуси и Молдовы, сообщил Геращенко.



Напомним, в Украине внесли изменения в действующую редакцию Правил дорожного движения. Ключевые новшества касаются повышения безопасности пешеходов, перевозки опасных грузов, движения велосипедистов, использования ремней безопасности и введения новых дорожных знаков.















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