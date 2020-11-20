Лукашенко обнаружил в Киеве центр спецслужб США

Александр Лукашенко продолжает удивлять «сенсационными разоблачениями». На этот раз он заявил, что якобы в Киеве создан центр спецслужб США и теперь этот разведцентр «раскачивает» ситуацию в Беларуси. Об этом Лукашенко рассказывал рабочим гомельского завода по производству комбайнов.

«США под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — заявил Лукашенко.

Теперь с новыми центрами, по мнению Лукашенко, американские спецслужбы «качают всю планету». «Им поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!» — добавил политик.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что якобы украинскому президенту Зеленскому тексты пишут в американском спеццентре в Киеве, а тезисы выступлений европейских лидеров Меркель и Макрона готовятся в центре под Варшавой.

Фото president.gov.by



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