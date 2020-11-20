У Арахамии заподозрили коронавирус

Среди депутатов фракции «Слуга народа», похоже, новый заразившийся коронавирусом. Положительным тест оказался у главы фракции Давида Арахамии. Второй тест у политика был негативным, сейчас Арахамия ждет результатов решающего третьего тестирования. Об этом сообщает Obozrevatel.

Пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук, которая и сама переболела COVID-19, рассказала, что Арахамия хоть и чувствует себя хорошо, но после первого положительного теста самоизолировался. Лидер фракции «слуг» тестируется регулярно, почти каждую неделю.

Напомним, с начала месяца объявили о положительном тесте на коронавирус президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер и первый вице-спикер Рады, министр здравоохранения Максим Степанов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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