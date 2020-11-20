На Чумака завели уголовное дело: в чем обвиняют бывшего главного военного прокурора Украины

Бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах. ГБР завело на него дело — об этом сообщает «Закон и Бизнес».

Чумака обвиняют в том, что он необоснованно вступил на военную службу, для того чтобы получить дополнительные социальные гарантии во время работы в органах прокуратуры.

По информации издания, заявление о совершении уголовного правонарушениях в ГБР подал народный депутат Максим Бужанский.

Отмечается, что Чумак, в силу занимаемой должности, вполне мог совершить действия, направленные на получение неправомерной выгоды в виде регулярных и единовременных денежных выплат, других видов обеспечения, пользования льготами и другими формами повышенной социальной защиты, предусмотренными для военнослужащих.

Напомним, в марте 2020 года Виктор Чумак подал в отставку с поста заместителя генпрокурора.

Фото: Facebook Виктора Чумака

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