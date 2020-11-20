«Достались в наследство»: глава «Укрзалізниці» вмешался в спор о VIP-вагонах

После общественного резонанса, который вызвала публикация фото VIP-вагонов, по ситуации высказался глава «Укрзалізниці» Владимир Жмак. Комментарий он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня — о „сокровищах“ УЗ. Чего там только нет — и антикварные вагоны Кагановича, и VIP-вагоны „Пшонка-стайл“. Достались в наследство. Сейчас думаем, что с ними делать. Есть несколько идей: из вагона Кагановича сделать музей истории УЗ, а из VIP-вагонов — вагон для молодоженов, музей роскоши, хипстер-бар или еще что) С нетерпением жду, что еще интересного мы найдем по сусекам УЗ. Ищем дальше))», — написал Владимир Жмак.

Ранее сообщалось, что в одном из вагонов поезда сообщением Харьков — Киев произошел потоп — вода стояла в каждом купе.

Фото Приднепровской железной дороги

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter