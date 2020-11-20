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Украина

В полиции рассказали, как будут поступать с нарушителями масочного режима

20:15 20 ноября 2020
маски

В субботу, 21 ноября, вступает в силу закон о новых штрафах за нарушение масочного режима. В полиции обещают, что в субботу-воскресенье устроят рейды по людным местам. Будет проверяться наличие масок, а также соблюдение бизнесом карантина выходного дня.

В полиции предупредили, что нарушители масочного режима могут отделаться устным предупреждением, но только на первый раз. На злостных нарушителей будут составляться протоколы и применяться штрафы от 170 до 255 гривен.

Напомним, согласно поправкам в Кодекс Украины об административных правонарушениях ношение масок (респираторов) обязательно в общественных зданиях, сооружениях, а также в транспорте. В законе оставлена норма о том, что маски могут быть не только покупными, но и изготовленными самостоятельно. Хотя депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий настаивает, что средства защиты должны быть промышленно изготовленными и сертифицированными.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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