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Украина

Бойкота не будет: Одесса смирилась с карантином выходного дня

8:10 21 ноября 2020
одесса

Мэры городов, сначала встретившие в штыки карантин выходного дня, постепенно идут на попятную. Вслед за смирившимся Ивано-Франковском от бунта отказались и в Одессе. Городская комиссия объявила, что соглашается с карантином выходного дня 21−22 ноября.

В Одессе в субботу-воскресенье будет запрещено работать кафе и ресторанам (кроме доставки и формата «еда на вынос»), торгово-развлекательным центрам, большинству магазинов, сервисным центрам. Разрешается работа продуктовых магазинов, АЗС, авторемонтных мастерских, аптек и ветеринарных клиник, финансовых организаций.

Как и в целом по Украине, в Одессе полиция будет проверять соблюдение масочного режима в общественных местах и транспорте. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 255 гривен.

Фото omr.gov.ua

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