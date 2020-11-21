И снова рекорд: в Украине за сутки 14 580 заболевших коронавирусом

В Украине новый печальный рекорд — еще у 14 580 человек подтвердили заражение коронавирусом. Для сравнения, накануне к статистике заболевших добавились 14 575 заразившихся. Ранее в Минздраве грозились при таких показателях объявить полный локдаун, но теперь решено подождать — жесткие меры введут при 30 тысячах больных в сутки.

Согласно свежей статистике, за прошедшие сутки 1761 больного госпитализировали, 7989 человек выздоровели. 215 скончались.

В Минздраве признают, что продолжается печальная тенденция заражения врачей. За сутки положительный тест подтвержден у 590 медработников.

Что касается регионального среза, то больше всего новых случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1342), Киеве (1213) и на Сумщине (961).

Напомним, с начала эпидемии в Украине заболели 612 665 человек. 282 313 заразившихся уже выздоровели. В 10 813 случаях наступил летальный исход.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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