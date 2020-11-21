28.27 / 28.47 33.34 / 33.71
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве за сутки почти три десятка умерших от коронавируса

12:24 21 ноября 2020
Коронавирус

В столице Украины за прошедшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавируса, 29 больных умерли. При этом заболело больше всего за период эпидемии медиков — 66. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Так, среди новых больных — 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 313 человек.
Больше всего случаев заболевания в прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (315), Соломенском (179), а также в Голосеевском и Подольском районах (114).

Всего за все время пандемии в Киеве обнаружили 57 807 случаев коронавируса, 1109 больных умерли и 20 704 выздоровели.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 14 580 человек.

46

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
операция

Благодаря 28-летнему львовянину врачи спасли трех человек

Архистратиг Михаил

Михайлов день 2020: душевные открытки и поздравления

Андрей Илларионов

У Зеленского не будет второго президентского срока, — Илларионов

влад яма

"Властелин песков" Яма повеселил сеть "патриотичным" фото из Эмиратов

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер