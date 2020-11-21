В Киеве за сутки почти три десятка умерших от коронавируса

В столице Украины за прошедшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавируса, 29 больных умерли. При этом заболело больше всего за период эпидемии медиков — 66. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Так, среди новых больных — 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 313 человек.

Больше всего случаев заболевания в прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (315), Соломенском (179), а также в Голосеевском и Подольском районах (114).

Всего за все время пандемии в Киеве обнаружили 57 807 случаев коронавируса, 1109 больных умерли и 20 704 выздоровели.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 14 580 человек.

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