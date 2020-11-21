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Украина

В Феофанию стянули силы полиции — в гости к Зеленскому едут активисты

15:19 21 ноября 2020
Полиция

В Киеве 21 ноября территорию клиники «Феофания», где проходит лечение президент Украины Владимир Зеленский, начали усиленно патрулировать полицейские в ожидании автоколонны участников акции протеста, которую анонсировало «Движение сопротивления капитуляции». Соответствующие фото опубликованы в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Так, силовики находятся на всех входах и выходах на территорию больницы. Вокруг стоят автобусы с правоохранителями. Также полицейские запрещают автомобилям парковаться у КП, объясняя, что действует особый режим.

На Европейской площади уже собрались участники автомарша «Майдан — Феофания». В годовщину начала Революции Достоинства они хотят сказать президенту Зеленскому, что он «крадет у них европейское будущее, когда не может разблокировать работу НАЗК и НАБУ».

Активисты недовольны судами над патриотами и мирными планами президента по Донбассу. Также протестующих не устраивает борьба Зеленского с пандемией, уничтожение малого бизнеса и то, что президент лечится сейчас в VIP-палате в Феофании за госсчёт.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы и призвал обобщить и переосмыслить опыт разных поколений украинцев, боровшихся за демократические ценности.

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