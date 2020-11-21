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Украина

Шмыгаль подтвердил разработку Кабмином плана по жесткому локдауну

16:13 21 ноября 2020
Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил разработку «плана Б» относительно введения более жесткого карантина. В своем Facebook он отметил, что на данный момент правительство продолжает публичное обсуждение плана, в частности, консультируясь с мэрами, Советом церквей и представителями бизнеса, эпидемиологами и инфекционистами.

Тем не менее на данный момент, подчеркивает премьер-министр, разумной альтернативой локдауну остается «карантин «выходного дня», который будет действовать и в конце будущей недели.

«Минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, больше всего с момента весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому, эти и следующие выходные будет действовать карантин „выходного дня“. После этого мы можем оценить его результат. Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших», — подчеркивает Денис Шмыгаль.

Напомним, в МОЗ будут инициировать введение полного локдауна, когда число новых больных COVID в сутки будет составлять 30 тысяч человек в течение нескольких дней подряд. За минувшие дни темпы инфицирования в Украине существенно увеличились — 20 ноября коронавирусную инфекцию подтвердили у 14,5 тысяч граждан.

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