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Украина

Под окнами Зеленского в Феофании пошумели без нарушений порядка, — полиция

17:57 21 ноября 2020
Участники акции

В полиции Киева не увидели нарушений порядка в действиях участника автопробега «Майдан-Феофания», который активисты приурочили ко Дню достоинства и свободы.

Кстати, по данным организаторов, в нем приняли участие более 150 авто.

«Информации о правонарушениях нет, все спокойно», — заявили в полиции в комментарии УНН.

Тем не менее, по данным Telegram-канала Pavlovsky News, во время пикета под больницей в Феофании, где лечится президент Зеленский, звучали весьма провокационные слоганы вроде «Зелю геть» и «Зелю на палю». Также активисты пригрозили президенту третьим Майданом и предупредили его, что в этот раз не позволят удрать в Ростов.

 

Завершилась акция насыпанием кусков асфальта на зеленую картонку с надписью "Зе" и изображением наручников.

 

Напомним, куски асфальта участники автопробега взяли с собой, чтобы «вернуть президенту» то, что он «подсунул» украинцам «вместо лекарств и аппаратов ИВЛ».

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