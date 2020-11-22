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Украина

СММщика «Укрпочты» предложили сделать PR-менеджером Украины

9:19 22 ноября 2020
СММщика «Укрпочты» предложили сделать PR-менеджером Украины

Национальный почтовый оператор «Укрпошта» отреагировал на новость об утверждении эксиза Большого Герба Украины, создав собственный корпоративный «герб».

Он появился в Facebook «Укрпошти» и не оставил равнодушными пользователей сети.

Главными элементами рисунка стали фигурки почтальона и голубя, которые «стоят» на пшеничных колосках с ветками калины, а внизу «герба» присутствуют цифры почтового индекса.

Так некто с ником Дмитрий Смирнов поинтересовался, нельзя ли человека, который ведет страницу оператора, сделать PR менеджером всей страны?

С ним на данный момент согласились уже 300 пользователей.

Тем не менее часть украинцев решила, что «Укрпошта» «перекреативила».

«Ладно, люди могут потешаться насчёт недалекости чинуш и их конкурсов. Но вы за наши деньги должны молчать в тряпочку. Или вам припомнить торговлю туалетной бумагой и мивиной в отделениях „Укрпочты“?», — пригрозил Артем Донец.

А вот Андрей Мухин счел корпоративный «герб» надругательством над символикой государства.

«Лучше бы занялись своевременной доставкой и бесчеловечными тарифами», — посоветовал менеджерам компании он.

Напомним, украинский бизнесмен, бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет и вовсе предлагал на конкурс цифровизованный Герб.

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