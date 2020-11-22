«Это карантин выходного дня»: во Львове шутят по поводу явки на выборы

Во Львове, где 22 ноября проходит второй тур выборов мэра, избирательные участки пока пустуют. Об этом свидетельствуют фото с места, опубликованные наблюдателями от движения «ЧЕСНО».

«Во Львове на участках пока что пусто. Члены комиссий говорят: в первом туре в это время проголосовало значительно больше людей. Шутят: «Это карантин выходного дня», — отмечают авторы фото, задаваясь вопросом, какой же будет итоговая явка.

В первом туре действующий мэр Львова Андрей Садовый получил 90812 голосов избирателей (39,96%), тогда как его основного конкурента, народного депутата от партии «Европейская солидарность» Олега Синютку поддержали 70504 избирателя (31,03%). Всего на участки пришли 227 тысяч львовян.

Напомним, перед вторым туром Садовый был вынужден уйти на самоизоляцию из-за подтвержденного инфицирования коронавирусом членов его семей.

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