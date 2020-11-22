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Украина

Украинцы засомневались в "коронавирусной" статистике МОЗ

10:20 22 ноября 2020
ПЦР-тестирование

Украинцы критически отреагировали на новые данные от Министерства здравоохранения о развитии пандемии коронавируса в нашей стране. Так, согласно посту в Facebook от министра Максима Степанова, по состоянию на 22 ноября в Украине выявили 12 079 новых случаев инфицирования, при этом тестирований за сутки было проведено двое меньше, чем за предыдущий день (34397, в частности методом ПЦР — 27998, методом ИФА — 6399).

На малую разницу в количестве инфицированных и большую — в количестве протестированных — обратили внимание в сети.

«В два раза меньше тестирований и только на 2 тысячи меньше больных. Сколько бы их было при 71 тисяче тестирований?», — задался вопросом Андрей Жушман.

«Зачем эти цифры, что они дают? Сделайте 200 тысяч тестирований, так и будет 40−50 тыс. больных… Если уже делать статистику, то показывайте количество госпитализированных, сколько коек занято и количество смертей. А эти новые случаи в * себе засуньте, просто бабло отмывается на тестах и «больных», — не сдержала эмоций Ольга Трофимчук.

Многие пользователи также раскритиковали власть за полумеры вроде «карантина выходного дня».

«Когда заболеваемость составляла 400 человек в сутки, у нас был жесткий карантин, а теперь больше 12000 человек и мы все расслабились и такое ощущение, что коронавирус активен только в выходные», — поддержала «Марина Ивановна».

Напомним, ранее украинский медик усомнился в возможности спасения инфицированных COVID-19 пациентов, если их количество ежедневно будет составлять 15−20 тысяч.

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