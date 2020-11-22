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Украина

Победителя конкурса на Большой герб Украины уличили в советской пропаганде

10:43 22 ноября 2020
Герб Украины

Победитель конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины Алексей Кохан в своих ранних работах еще в советское время высмеивал националистически настроенных украинцев. Об этом пишет историк Олег Однороженко в Facebook.

«Небольшая подборка „ранних“ проб пера Алексея Кохана на „геральдическую“ тематику. Особенно прошу обратить внимание на „жёлто-голубую“ шапку „продажного бандеровца“ в карикатуре с „американским“ чертом. Это та же шапка что и на казаке в проекте 1997/2020. А трезубец на чемодане такой же, как и на кохановскому проекте 1991 года. Одно слово — „твердая рука мастера“. Сорок лет прошло, а стиль все тот же. Ну и советский „блат“ никуда не делся. Теперь всем понятно — откуда этот примитивный стиль в проекте-„победителе“ 2020?» — написал он.

По словам историка, карикатуры Кохана публиковались в сатирическом журнале «Перець», который выходил в Украине во времена СССР.

Так, на одном из рисунков Кохана изображен мужчина, который держит в руке в шапку с лентой цветов государственного флага, рядом с ним стоит чемодан, на котором изображены свастика, герб Украины, символика дивизии СС «Галичина» и логотип «Радио Свобода». Карикатурный мужчина пытается продать душу черту с бабочкой цвета американского флага.

Как писали «ФАКТЫ», 19 ноября организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины определил лучший эскиз герба. Из полученных 125 работ к конкурсу было допущено 112, во втором туре участвовали 11 работ. В итоге победила работа Алексея Кохана.

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