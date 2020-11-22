Арестович готов убить Путина

Спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович признался, что желает смерти президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сказал во время интервью журналистке Янине Соколовой.

Она задала ему вопрос: «Готов ли он подать руку Путину?».

«Если будет нужно по дипломатическому протоколу — подам, если в личном общении — нет… Тут же политика какая — говоришь правильные слова и подмешиваешь яд в кофе человеку, с которым ты общаешься», — сказал спикер украинской делегации в ТКГ, отметив, что это и его «способ борьбы с врагами».

На видео с 43:59.

Напомним, ранее Арестович упрекнул пресс-секретаря Путина в том, что он компроментирует своего шефа.

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