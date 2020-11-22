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Украина

У Степанова назвали способ избежать локдаун

11:55 22 ноября 2020
Масочный режим

В Министерстве здравоохранения считают соблюдение масочного режима главным правилом противопандемической безопасности.

В официальном канале Коронавірус. Інфо говорится, что носить маски должны 95% населения, и только при этом условии можно будет избежать локдауна (накануне в Кабинете Министров подтвердили разработку соответствующего плана).

Напомним, 21 ноября вступил в силу закон о новых штрафах за нарушение масочного режима. В полиции заранее предупредили, что устроят рейды по людным местам, проверяя не только наличие масок, но и соблюдение бизнесом карантина выходного дня.

В соответствии с новым законом нарушители масочного режима могут отделаться устным предупреждением, но только на первый раз. На злостных нарушителей будут составляться протоколы и применяться штрафы от 170 до 255 гривен.

При этом допускаются не только «фабричные» маски, но и пошитые самостоятельно.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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