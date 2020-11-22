У Ермака появился новый советник

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака вне штата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

«Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины», — заявил экс-министр.

Напомним, что Тимофей Милованов родился в 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт по специальности «Менеджмент» в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности «Экономическая теория» в 1999 году. В 2004 году получил степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США). Преподавал в европейских и американских вузах. 7 июля 2016 года Верховная Рада Украины избрала Тимофея Милованова в Совет Национального банка, с октября 2016 года он был заместителем председателя Совета. Также Милованов является президентом Киевской школы экономики и профессором Питтсбургского университета.

Как писали «ФАКТЫ», слухи о том, что бывший глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов якобы может вернуться в президентскую команду появились около месяца назад. Но тогда никто точно не знал какую должность получит экс-министр.

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