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Украина

Милованов после назначения советником Ермака показал «прикол»

12:57 22 ноября 2020
Тимофей Милованов

Экс-министр экономики Тимофей Милованов, ставший внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака, потроллил бизнес-школы популярным видео из российского сегмента соцсети TikTok.

В кадре молодой человек, дающий понять, что является бизнес-тренером, демонстрирует свою «команду», состоящую из лиц без определенного места жительства.

Каждого из них «коуч» представляет как «ведущего специалиста».

«К сожалению, такие бизнес-школы тоже бывают. В России, не в Украине», — прокомментировал Милованов.

Напомним, ранее Милованов признался, что не видит необходимости в чтении книг.

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