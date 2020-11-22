Пресс-секретарь Зеленского опубликовала нечто неприличное на тарелке

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала в Instagram фотографию десерта.

«Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни — яркое тому доказательство», — написала она.

На фото видно, что десерт сделан не идеально и один из шести компонентов получился неправильной формы. Пользователи соцсети желают Мендель приятного чаепития.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Мендель опубликовала в Instagram фото своего отдыха в Турции и призвала украинцев не опускать руки, продолжать совершенствоваться и верить в людей.

На днях Мендель опровергла слухи о том, что у нее выявлен коронавирус.

«Привет! Угадайте, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный (ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, — Авт.) — сообщу. Тесты делаю регулярно», — написала она.

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