Перепалку Зеленского и Порошенко сравнили с секс-чатом

Украинский журналист Роман Винтонив, известный зрителям как Майкл Щур, в своем шоу высмеял перепалку Зеленского и Порошенко. Пятый президент в ответ на видео Зеленского напомнил последнему, что он не Кашпировский и не нужно пытаться лечить людей «видосиками».

«Вместо того, чтобы смыкаться и кривляться перед камерой, нужно предпринимать срочные меры», — призвал Порошенко.

Щур ответил пятому президенту:«Может, Порошенко не знает, но Зеленский не смыкается и не кривляется — это его нормальное физическое состояние. Как и у Порошенко, когда тот фантазирует про Томос».

На выпад Порошенко Зеленский ответил новым «видосиком» в таком же состоянии. Его хрипловатый голос у Щура назвали «голосом медового коалы».

«Мы не будем действовать по принципу: друзьям — все, а врагам — локдаун. Санкции за нарушение „карантина выходного дня“ будут одинаковыми для всех», — пообещал Зеленский, добавив, что это касается и владельца фитнес-клуба «5 элемент», не назвав при этом имя Петра Порошенко.

В сюжете отмечается, что Зеленский, запуская свой «больничный» видеоблог, обещал дать людям позитивные новости.

«Но позитивных новостей хватило только на первый „видосик“. А дальше пана Зеленского снова перемкнуло на пана Порошенко», — напомнил Щур.

«Вы либо спасатель, либо обычный коммерсант. И советую Вам не тратить деньги на ботофермы, которые будут говорить о политических преследованиях оппозиции, а сберечь средства на выплату штрафов», — снова обратился Зеленский своему предшественнику, пообещав штрафов столько, сколько будет нужно.

Так Зеленский намерен возвращать в бюджет все украденные деньги. При этом нынешний гарант снова не назвал фамилию Порошенко.

Но пятый президент как опытный политик сразу же ответил в своем Telegram-канале о том, как экс-министр Уманский рассказал о кражах на ремонте дорог, назвав проект Зеленского «Великим крадівництвом».

Щур тоже потроллил пятого президента, который не любит расставаться со своими деньгами, а также его публичную позицию после того, как потерял власть.

Телеведущий также отметил, что действующий и бывший президенты «возглавили свои ботовойска и сами пошли на передовую юмористических проклинаний и популистских угроз».

В итоге Щур и его соведущая назвали перепалку Зеленський vs Порошенко секс-чатом.

На видео с 6:02

Напомним, в прошлые выходные, когда уже действовал «карантин выходного дня», полиция Киева оштрафовала за нарушение ограничений спорткомплекс «5 елемент», который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Генеральный директор спортклуба Наталия Щербий обвинила правоохранителей в выполнении «политического заказа», при этом не уточнила, кто является заказчиком.

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