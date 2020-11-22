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Украина

У Мендель в посте увидели странный намек на Зеленского

19:18 22 ноября 2020
Мендель

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, которая недавно похвасталась своим кулинарным «шедевром», вызвала массу вопросов в сети по поводу шестого неудачного медвежонка брауни.

Блогер Татьяна Монтян предложила всем хорошо подумать, о чем хотела сказать Мендель.


А журналист Андрей Дзиндзя считает, что половинка шестого мишки — это реальность.

Их поддержали и другие комментаторы.

Напомним, ранее Мендель критиковали за пробелы в образовании. Мендель называла Литву Латвией, неправильно писала на английском языке название Канады. А в начале своей работе пресс-секретарем Зеленского ее не раз уличали в непрофессионализме, хамском и некорректном поведении.


Фото Facebook/Iuliia Mendel

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