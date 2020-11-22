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Украина

Названы предварительные результаты второго тура выборов мэра Львова

20:23 22 ноября 2020
Садовый и Синютка

Во Львове, где 22 ноября проходил второй тур выборов мэра, по результатам экзит-пола, победил действующий городской голова Андрей Садовый.

Экзит-пол проводила социологическая компания Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Андрей Садовый набрал 62,8% голосов избирателей. Его оппонент — представитель «Европейской солидарности» Олег Синютка — 37,2% голосов.

В столице Галичины работали более 130 интервьюеров и контролеров на 60 участках. Ожидаемая предельная ошибка — 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков.

Напомним, сегодня проходит второй тур местных выборов, в том числе избирают мэров в семи областных центрах Украины.

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