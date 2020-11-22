Названы предварительные результаты второго тура выборов мэра Львова
Во Львове, где 22 ноября проходил второй тур выборов мэра, по результатам экзит-пола, победил действующий городской голова Андрей Садовый.
Экзит-пол проводила социологическая компания Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.
Андрей Садовый набрал 62,8% голосов избирателей. Его оппонент — представитель «Европейской солидарности» Олег Синютка — 37,2% голосов.
В столице Галичины работали более 130 интервьюеров и контролеров на 60 участках. Ожидаемая предельная ошибка — 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.
Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков.
Напомним, сегодня проходит второй тур местных выборов, в том числе избирают мэров в семи областных центрах Украины.514
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