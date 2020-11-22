Крымчан «первыми» станут сжигать в картонных гробах

Умерших жителей оккупированного Крыма будут кремировать в картонных гробах. Крымчане станут первыми, кто испытает на себе новшество Об этом сообщил «Первый Севастопольский».

Диктор рассказал, что картонные гробы на полуострове стали производить из экологических материалов.

Директор компании, которая занимается кремацией, рассказал, что в США, Европе и Китае уже давно используют эту технологию.

Для производства гробов из картона удастся использовать меньше деревьев. Кроме того, сократится время кремации. При традиционной процедуре горение длится около часа, а в случае с картонным гробом — три минуты.

Часть денег с каждого проданного саркофага будут тратить на высадку лесов на полуострове.

Диктор отметил, что в России ежегодно вырубают 1,2 миллиона гектаров леса. Почти 1 процент уходит на изготовление гробов.

Напомним, в прошлом году в результате лесных пожаров в российской Сибири сгорело 1 млн 603 тысяч гектаров леса.

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