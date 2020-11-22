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Пресс-секретаря Зеленского встревожил пишущий чудо-робот

21:39 22 ноября 2020
Мендель

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, которая, по-видимому, решила посвятить воскресный вечер постам в соцсетях, поразмышляла о роботах, которые смогут заменить около 10 процентов работающих людей.

Мендель очень впечатлила статья в The Guardian, написанная искусственным интеллектом (ИИ).

По ее мнению, материал «разволновал» и многих журналистов, которых роботы могут оставить без работы.

«Есть убеждение, что роботы не смогут полностью заменить журналистов, и в медиа все равно будут превалировать люди. Ведь в конце концов, журналистика — это не только фактаж, это еще и эмоциональный интеллект, психология и личное мнение. Здесь мощности роботов ограничены», — успокоила коллег Мендель.

Ее очень встревожил вопрос, который пока остался без ответа.

«Если этому ИИ приказали написать статью о своей безопасности и он выполнил этот приказ так же прекрасно, как и профессиональный опытный журналист … Так при приказе написать статью о своей опасности, ИИ будет отрицать эту возможность или просто выполнит задание?», — интересуется Мендель.

Напомним, в сети раскритиковали кулинарные способности Юлии Мендель, как раньше критиковали пробелы в образовании пресс-секретаря Зеленского.

Фото Instagram/iuliia_mendel

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