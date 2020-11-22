Чуть больше, чем "кот наплакал": стали известны данные о явке во втором туре местных выборов
Явка избирателей в успевшем стать скандальным втором туре голосования на выборах мэра 11 украинских городов составила 29,53%.
Об этом сообщает на своем сайте Центральная избирательная комиссия.
«По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 29,53%», — сказано в сообщении.
По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожский области на выборах Бердянского городского головы — 39,23%, самая низкая — в Днепропетровской на выборах мэра Днепра — 23,93%:
- Днепр — 23,93%;
- Никополь — 24,20%;
- Славянск — 32,40%;
- Ужгород — 27,94%;
- Бердянск — 39,23%;
- Львов — 38,94%;
- Дрогобыч — 30,21%;
- Николаев — 28,40%;
- Полтава — 25,52%;
- Ровно — 30,35%;
- Черкассы — 26,02%.
В ЦИК обратили внимание, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку они поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.
Примерно такие же данные по явке приводили и в гражданской сети ОПОРА: по их подсчетам, явка избирателей во втором туре выборов мэров 11 городов составила 29,3%. Погрешность составляет 1,4%.
Напомним, в первом туре местных выборов, который прошел 25 октября, средняя явка по Украине составила 36,88%.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по результатам первых экзит-полов в нескольких городах победу одержали действующие мэры городов.
Фото: pravda.com.ua15
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