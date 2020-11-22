28.29 / 28.42 33.41 / 33.64
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Чуть больше, чем "кот наплакал": стали известны данные о явке во втором туре местных выборов

23:25 22 ноября 2020
ЦИК

Явка избирателей в успевшем стать скандальным втором туре голосования на выборах мэра 11 украинских городов составила 29,53%.

Об этом сообщает на своем сайте Центральная избирательная комиссия.

«По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 29,53%», — сказано в сообщении.

По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожский области на выборах Бердянского городского головы — 39,23%, самая низкая — в Днепропетровской на выборах мэра Днепра — 23,93%:

  • Днепр — 23,93%;
  • Никополь — 24,20%;
  • Славянск — 32,40%;
  • Ужгород — 27,94%;
  • Бердянск — 39,23%;
  • Львов — 38,94%;
  • Дрогобыч — 30,21%;
  • Николаев — 28,40%;
  • Полтава — 25,52%;
  • Ровно — 30,35%;
  • Черкассы — 26,02%.

В ЦИК обратили внимание, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку они поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.

Примерно такие же данные по явке приводили и в гражданской сети ОПОРА: по их подсчетам, явка избирателей во втором туре выборов мэров 11 городов составила 29,3%. Погрешность составляет 1,4%.

Напомним, в первом туре местных выборов, который прошел 25 октября, средняя явка по Украине составила 36,88%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по результатам первых экзит-полов в нескольких городах победу одержали действующие мэры городов.

Фото: pravda.com.ua

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юлия Мендель

Пресс-секретарь Зеленского опубликовала нечто неприличное на тарелке

Виктор Павлик с сыновьями

Певец Виктор Павлик поздравил покойного сына

Стерненко

Стерненко пригрозили открутить голову за Дорофееву

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж и собака Лупо

Семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон понесла утрату

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер