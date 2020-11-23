28.23 / 28.47 33.28 / 33.75
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пресс-секретарь Зеленского удалила скандальный пост с «неприличным на тарелке»

8:25 23 ноября 2020
Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, после критики своих кулинарных талантов в соцсетях, удалила фото с неудавшимися мишками брауни.

«Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни — яркое тому доказательство», — написала она.

Комментаторы увидели в посте Мендель странный намек на Зеленского. А после некрасивых мишек припомнили журналистке также промахи в ее профессиональной деятельности.

Напомним, Мендель написала пост об искусственном интеллекте, в котором задалась неразрешимым для нее вопросом.

Фото Instagram/iuliia_mendel

338

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юлия Мендель

Пресс-секретарь Зеленского опубликовала нечто неприличное на тарелке

Стерненко

Стерненко пригрозили открутить голову за Дорофееву

Оксана Билозир

«Я именно такая»: кума Порошенко предстала во всей красе

Геннадий Кернес

Уточнена дата возможного возвращения Кернеса в Харьков

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер