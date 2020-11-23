Зеленский воспользовался Порошенко «как мальчиком», — Богдан у Собчак

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, недавно публично признавшийся, что ему страшно за Зеленского, в интервью Ксении Собчак рассказал, почему дебаты на стадионе оказались провальными для опытного политика Петра Порошенко.

Богдан уточнил, что изначально был против дебатов Зеленского и Порошенко перед вторым туром президентских выборов.

На вопрос Собчак, было ли ощущение, что Зеленский дико боится Порошенко как опытного политика и оратора, Богдан ответил отрицательно.

«Зеленский. Боится. Да ты что! Он (Зеленский — Авт.) его как мальчика вызывал. Он вызывал его в ту аудиторию, в тот комфортный для себя place (место), где он чувствует себя как рыба в воде, а тот (Порошенко- Авт.) себя чувствует неудобно», — рассказал бывший глава ОП.

По словам Богдана, идея провести дебаты на стадионе родилась на концерте в Днепре. Бывший чиновник считает, что энергетика, как он выразился «толпы», помогает одержать победу Зеленскому. В качестве примера Богдан привел футбол: когда команда играет на своем поле, то игрокам «дома и стены помогают».

«Для Владимира Александровича стадион — это дом родной. Он знает толпу, он ее чувствует и понимает, что она сейчас будет хотеть, как себя вести. А Порошенко был кабинетный, студийный политик, который мог долго говорить, но у него не было энергетики толпы. Он ее не чувствовал, он говорил лозунгами, все хлопали, но это не заводило», — уточнил Богдан.

На видео с 2:10:25

Напомним, в начале ноября Андрей Богдан «засветился» в ресторане Стамбула Seven Hills за одним столом с российской телеведущей Ксенией Собчак. Теперь понятно, что это была не просто случайная встреча.

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