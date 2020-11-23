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Украина

Зеленский может снова выиграть выборы президента, — Богдан у Собчак

11:05 23 ноября 2020
Зеленский

Несмотря на явные провалы политики «Слуг народа» и самого нынешнего президента, бывший глава его Офиса Андрей Богдан считает, что Зеленский снова может выиграть выборы. Об этом он сказал в интервью российской телеведущей Ксении Собчак.

По словам Богдана, народ продолжает любить Зеленского и сегодня у него еще есть шанс снова одержать победу над другими политиками.

«Сейчас, конечно, еще есть. Но если так дальше будет двигаться, то нет», — уточнил Богдан.

«Я очень бы хотел, чтобы у него это получилось и он получил второй срок президентства. Это было бы классно для моей страны. Все, что классно для моей страны, я приветствую», — добавил бывший чиновник.

На вопрос журналистки, зачем это Богдану, лучше бы был кто-то другой, ведь Зеленский с ним воюет, экс-глава Офиса ответил, что не верит, что конфликт с президентом серьезный. При этом Богдан уточнил, что после отставки с Зеленским не встречался, но пытается публично передавать сигналы, что политику в Украине нужно менять, иначе страна окажется в хаосе.

Напомним, по результатам опроса социологической группы «Рейтинг», который проведен 15−17 ноября, президенту Зеленскому доверяет 46 процентов украинцев. В середине сентября 2020 года действующий президент набрал всего 22,2 процента голосов. Тогда опрос проводил Киевский международный институт социологии.

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