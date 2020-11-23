28.26 / 28.47 33.32 / 33.73
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Шестой мишка»: пресс-секретарь Зеленского невольно создала мем

11:33 23 ноября 2020
мишки брауни

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель со своими мишками брауни, шестой из которых совсем не удался, оказалась создателем мема.

Журналист Сергей Руденко назвал пост пресс-секретаря кулинарной шарадой и считает, что Медель «выпекает» от имени Офиса президента.

Блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала фото, на котором Мендель якобы называет Зеленского шестым медвежонком.

 

Блогер Настасья вспомнила фото Зеленского и Мендель для иностранного издания, на котором вместо лица у президента появился неудавшийся мишка брауни.

 

Другие комментаторы тоже признали, что Мендель намекала на действующего президента.

Но нашлись и те, кто посчитал, что Зеленскому не повезло с пресс-секретарем. Не получается у нее профессионально ни на работе, ни в кулинарии — кругом проколы.

Напомним, после критики, Юлия Мендель удалила фото с неудавшимися мишками брауни со своей страницы.

508

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Порошенко и Зеленский

Зеленский воспользовался Порошенко «как мальчиком», — Богдан у Собчак

Юлия Мендель

Пресс-секретарь Зеленского опубликовала нечто неприличное на тарелке

заставка

Возвращение Олега Винника и слезы Нади Мейхер: самые яркие моменты полуфинала «Танців з зірками»

Стерненко

Стерненко пригрозили открутить голову за Дорофееву

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер