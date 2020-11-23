«Шестой мишка»: пресс-секретарь Зеленского невольно создала мем

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель со своими мишками брауни, шестой из которых совсем не удался, оказалась создателем мема.

Журналист Сергей Руденко назвал пост пресс-секретаря кулинарной шарадой и считает, что Медель «выпекает» от имени Офиса президента.

Блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала фото, на котором Мендель якобы называет Зеленского шестым медвежонком.

Блогер Настасья вспомнила фото Зеленского и Мендель для иностранного издания, на котором вместо лица у президента появился неудавшийся мишка брауни.

А шостий мой совсєм нікакой pic.twitter.com/BcOmsuvFmt — Настасья (@nastusia001) November 23, 2020

Другие комментаторы тоже признали, что Мендель намекала на действующего президента.

Но нашлись и те, кто посчитал, что Зеленскому не повезло с пресс-секретарем. Не получается у нее профессионально ни на работе, ни в кулинарии — кругом проколы.

Напомним, после критики, Юлия Мендель удалила фото с неудавшимися мишками брауни со своей страницы.

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