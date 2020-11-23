Из прощания с Романом Виктюком во Львове сделали онлайн-трансляцию

Во Львове прощаются с известным театральным режиссером Романом Виктюком, умершим от коронавируса. Церемония, которая началась в 10 часов утра, проходит в Первом театре, передает «Укринформ».

Гроб с телом режиссера разместили на сцене. Все желающие до 13:00 могут подойти и проводить в последний путь известного украинца.

Как рассказал племянник режиссера Борис Виктюк, во Львов гроб с телом умершего привезли в субботу вечером специальной машиной.

О том, что прощание пройдет в Первом театре семья решила единогласно. Именно в этом театре начиналась карьера Виктюка.

После прощания в Первом театре, состоится отпевание и молитвенный чин в Церкви святого Андрея. В 15:00 Виктюка похоронят на Лычаковском кладбище в семейном склепе, где покоятся его родители.

Трансляция прощания с Романом Виктюком опубликована на канале YouTube Тvoemisto.tv.

Напомним, театральный режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября в Москве на 85-м году жизни от осложнений после перенесенного коронавируса. Прощание в Москве, где долгие годы творил режиссер, прошло 20 ноября.

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