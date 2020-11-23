Зеленский вылечился

Президент Украины Владимир Зеленский, заболевший коронавирусом, сдал тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду», — написал Зеленский.

Глава государства также отметил, что он уже приступил к работе в обычном режиме и рад окунуться в эту атмосферу.

Ранее сообщалось, что в Феофанию, где Зеленский лечился от коронавируса, приехали гражданские активисты, которые устроили шум.

Фото: скриншот

153

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter