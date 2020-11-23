Ермак и Арахамия избавились от коронавируса одновременно с Зеленским

В понедельник, 23 ноября, глава Офиса президента Андрей Ермак и лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, которых госпитализировали в Феофанию, вылечились от коронавируса. Ермак сообщил о выздоровлении в своем Facebook.

«Коронавирус позади — тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме», — написал Ермак.

Как сообщает УНН, о выздоровлении Давида Арахамии проинформировала пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук.

«Тест оказался отрицательным. Он уже вернулся на работу, уже на рабочем месте», — сообщила она.

Напоминаем, в тот же понедельник, 23 ноября, об излечении от коронавируса заявил президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что у Арахамии результаты тестов на коронавирусную инфекцию оказались противоречивыми.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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